L’azienda forlivese Elfi ha celebrato venerdì sera i suoi 25 anni con una festa al Grand Hotel da Vinci di Cesenatico. La società, specializzata in illuminazione, ha festeggiato il traguardo nel quartier generale di via Copernico. La cerimonia ha coinvolto dipendenti e collaboratori, senza ulteriori dettagli su interventi o partecipanti.

L’azienda forlivese Elfi, con quartier generale in via Copernico, ha festeggiato venerdì sera nella prestigiosa location del Grand Hotel da Vinci di Cesenatico i suoi 25 anni di vita. La società nasce nel 2000, quando piccoli e grandi imprenditori spinti da un progetto ambizioso decidono di unirsi per creare una realtà solida e strutturata, ed oggi è un punto di riferimento nazionale affidabile e riconosciuto nel settore delle elettroforniture. Elfi offre un’ampia gamma di prodotti e servizi professionali rivolti ad installatori, aziende e privati e supporta i propri clienti con un’estesa rete di vendite sul territorio, consulenza tecnica specializzata ed assistenza nella progettazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elfi compie 25 anni: "Illumineremo il futuro"

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