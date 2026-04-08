Gala della Collina degli Elfi | 25mila euro per curare il futuro

Durante una serata di gala tenutasi il 30 marzo presso il Garden del Lago della Tenuta di Fontanafredda, l’associazione La Collina degli Elfi ha raccolto 25mila euro. La manifestazione, intitolata Più amore di così, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e sostenitori. I fondi raccolti saranno destinati a finanziare progetti legati alla cura e all’assistenza di bambini e giovani con bisogni speciali.

La Collina degli Elfi ha raccolto 25mila euro durante la serata di gala denominata Più amore di così, svoltasi il 30 marzo presso il Garden del Lago della Tenuta di Fontanafredda. L’iniziativa ha la partecipazione di 130 ospiti per sostenere le attività dell’associazione. L’evento ha trasformato un momento di alta gastronomia in uno strumento di sostegno concreto. La serata è stata caratterizzata da un menù firmato da tre professionisti: Michelangelo Mammoliti, Ugo Alciati ed Elide Mollo, che hanno coordinato l’esperienza culinaria della serata. Il supporto logistico e materiale è arrivato da diverse realtà locali. Per i prodotti da forno hanno contribuito Fuocofarina con pane e grissini, mentre l’offerta dei vini è stata curata da Strucchi, Ca’ del Baio e Ratti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gala della Collina degli Elfi: 25mila euro per curare il futuro Elvish Honey: il miele degli elfi turco che vale 5.000 euro al chiloNel nord-est della Turchia, dove le montagne di Artvin si inerpicano fino a sfiorare i 2. Nasce Il Sentiero degli Elfi: avventure per tutta la famiglia nell'area delle incisioni rupestriCeto (Brescia), 25 febbraio 2026 – Camminare nella natura, tra alberi secolari e specie tra meravigliosi castagni, pietre incise nella Preistoria e... Si parla di: La solidarietà diventa continuità della cura: 25mila euro raccolti dalla cena di gala della Collina degli Elfi; La solidarietà diventa continuità della cura: 25mila euro raccolti dalla cena di gala della Collina degli Elfi. La solidarietà diventa continuità della cura: 25mila euro raccolti alla cena di gala della Collina degli ElfiA Fontanafredda 130 ospiti per Più amore di così: una serata che rafforza il legame tra comunità e progetto e lavora per un modello virtuoso di solidarietà ... cuneodice.it