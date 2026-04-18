Oggi l’attaccante del Milan, Santiago Giménez, festeggia 25 anni. Dopo alcuni mesi complicati, il calciatore si trova ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera. La squadra milanese, che ha investito su di lui, conta di vederlo riprendere il ritmo e contribuire alle prossime sfide stagionali. La sua crescita e le sue prestazioni sono al centro delle attenzioni nei prossimi mesi.

Il Milan è da tanti anni alla ricerca di un numero 9 che porti in dote una ventina di gol stagionali. Un attaccante con questi numeri manca da 10 stagioni e per sopperire a questa assenza, sono diversi i tentativi provati ma poi non andati come sperato. Uno degli ultimi è avvenuto durante la sessione invernale di calciomercato 2425. Stiamo parlando, ovviamente, di Santiago Giménez, attaccante messicano su cui il club di Via Aldo Rossi ha dimostrato di voler puntare con forza sborsando 30 milioni di euro più bonus per strapparlo al Feyenoord 30. Quest'oggi, il 'Bebote' compie 25 anni e si appresta a vivere una seconda vita in rossonero, con l'obiettivo di scrivere nuove pagine di storia questi colori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il ‘Bebote’ Giménez compie 25 anni! Passato recente nefasto ma il futuro è da scrivere

Santi Giménez y su ascenso imparable en el Milán

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