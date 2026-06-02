In Armenia, le elezioni parlamentari si terranno il 7 giugno. I sondaggi indicano un forte vantaggio del partito del primo ministro in carica, Nikol Pashinyan. Tuttavia, il paese si trova in una posizione delicata, legato sia all’Unione Europea che alla Russia. Un leader vicino alla Bielorussia ha avvertito che passi falsi potrebbero portare a uno scenario simile a quello ucraino.

I sondaggi realizzati in vista delle elezioni parlamentari del 7 giugno danno il partito del primo ministro armeno Nikol Pashinyan in netto vantaggio, ma la stabilità per il piccolo Paese del Caucaso è tutt’altro che scontata. Una situazione che ha a che fare tanto con il composito quadro politico interno quanto con il complesso posizionamento internazionale di Erevan. Su quest’ultimo fronte, l’ Armenia sta provando a ritagliarsi un ruolo internazionale di ponte tra vari interessi contrapposti, un tentativo di trovare un equilibrio quanto mai complesso. Negli ultimi giorni, la tensione con la Russia è salita notevolmente ed è culminata con la convocazione a mosca dell’ambasciatore russo nel Paese per consultazioni sui passi che l’Armenia starebbe facendo in direzione dell’ Unione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni in Armenia, il Paese guarda all’Ue ma è legato a doppio filo alla Russia. Lukashenko: “Se fanno passi falsi rischiano uno scenario ucraino”

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