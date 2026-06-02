Elena Santarelli festeggia l'anniversario di matrimonio poi la frecciatina a Chiara Ferragni dopo i trascorsi
Nel giorno del dodicesimo anniversario di matrimonio, Elena Santarelli ha condiviso sui social un messaggio di festa. Successivamente, ha rivolto una frecciatina a una nota influencer, Chiara Ferragni, dopo alcuni trascorsi pubblici tra le due. La influencer ha pubblicato un post che ha attirato l’attenzione, ma Santarelli non ha commentato direttamente. La celebrazione dell’anniversario si è svolta in un clima di serenità e con la condivisione di momenti familiari.
Nel giorno del suo 12esimo anniversario di matrimonio con Bernardo Corradi, Elena Santarelli ha lanciato anche una frecciatina a Chiara Ferragni, mostrandosi interessata a sentire la prima intervista di Fabio Maria Damato dopo il caso Pandoro e dopo aver interrotto la collaborazione con l'imprenditrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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