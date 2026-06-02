Elena Santarelli | anniversario in albergo col marito Bernardo Corradi con frecciata a Chiara Ferragni

Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno festeggiato il dodicesimo anniversario di matrimonio con un weekend a Roma. La coppia ha condiviso sui social foto e momenti della loro fuga romantica. La celebrazione è arrivata dopo un periodo difficile, segnato da prove personali. La coppia ha scelto di trascorrere il giorno speciale in un albergo, lontano dalla routine quotidiana. La loro relazione, lunga dodici anni, ha resistito anche alle difficoltà più dure.

Un amore lungo dodici anni, capace di superare le tempeste più dure della vita. Elena Santarelli e Bernardo Corradi festeggiano il loro anniversario di matrimonio con un weekend speciale a Roma, condiviso con i follower su Instagram. Una ricorrenza serena che, per puro caso, si è intrecciata con. 🔗 Leggi su Today.it

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