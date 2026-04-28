Durante un'intervista a Belve, Elena Santarelli ha commentato il pandoro, affermando di non berlo, e ha rivolto alcune parole rivolte a Chiara Ferragni. La discussione si è poi spostata su altri aspetti, e Santarelli ha fatto anche riferimenti a Fedez. La conversazione ha attirato l'attenzione dei media, suscitando reazioni e dibattiti sui social network.

Elena Santarelli, nell’intervista a Belve, ha attaccato Chiara Ferragni per il famigerato caso del “pandoro gate”. La showgirl ha dichiarato di essere stata profondamente delusa dall’influencer, non risparmiando nemmeno Fedez, al quale ha rivolto una stoccata velenosa. Ha inoltre parlato del profondo legame con il marito Bernardo Corradi, a cui ha dato un “10 e lode” come partner di vita. Elena Santarelli, intervista a Belve: attacco a Chiara Ferragni e Fedez Le dichiarazioni sul marito Bernardo Corradi: "10 e lode" La malattia del figlio Giacomo e i messaggi sulla sensibilizzazione Elena Santarelli, intervista a Belve: attacco a Chiara Ferragni e Fedez “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno”, ha esordito Santarelli, rispondendo a una domanda di Francesca Fagnani.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elena Santarelli contro Chiara Ferragni sul pandoro nell'intervista a Belve: "Non la bevo", poi graffia Fedez

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Il POV di Elena Santarelli sul pandoro gate. #Belve, martedì ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! x.com