Il marito di Elena Santarelli è un ex calciatore che ha iniziato una relazione con lei nel 2006, dopo averla incontrata in una discoteca. Sebbene lui l’abbia cercata subito, in quel periodo lei era impegnata sentimentalmente con un’altra persona. La coppia ha poi iniziato una relazione stabile, che attualmente comprende anche una famiglia con figli.

Elena Santarelli e il marito si sono conosciuti nel 2006 in discoteca: lui l’ha cercata subito, ma lei in quel momento era impegnata sentimentalmente. Solo più tardi, finita quella relazione, Elena ha deciso di ricontattarlo. E da allora non si sono più lasciati, diventando una delle coppie più seguite e apprezzate dal pubblico. Il matrimonio è arrivato il 2 giugno 2014, celebrato dopo anni di amore e con il loro primo figlio già presente nella loro vita. Un sì importante, che nel tempo è diventato ancora più forte. Nel 2024 la coppia ha festeggiato i dieci anni di nozze con una grande festa a Roma, circondata da amici, familiari e tanti volti noti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Elena Santarelli, l’ex calciatore Bernardo Corradi: “Mio marito è un dieci e lode”

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