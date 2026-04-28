Bernardo Corradi chi è il marito di Elena Santarelli

Bernardo Corradi è conosciuto principalmente per la sua carriera da calciatore, avendo segnato diversi gol in Serie A e indossato la maglia della nazionale italiana. Tuttavia, negli ultimi anni è anche noto come marito di Elena Santarelli, con cui condivide una relazione da quasi vent’anni. La loro convivenza ha attirato l’attenzione di molti, anche grazie alla presenza pubblica della showgirl.

C’è chi lo ricorda per i gol in Serie A, chi per la maglia azzurra e chi, più semplicemente, per essere l’uomo accanto a Elena Santarelli da quasi vent’anni. Bernardo Corradi, ex attaccante elegante e riservato, è molto più di “il marito di”: una carriera importante nel calcio italiano e internazionale, una famiglia costruita lontano dai riflettori e una storia d’amore che, nel mondo dello spettacolo, ha il sapore raro della solidità. Chi è Bernardo Corradi. Nato a Siena il 30 marzo 1976, Corradi è cresciuto calcisticamente tra i campi della Toscana prima di affermarsi nel professionismo. Dopo gli inizi nelle serie minori, è arrivato il salto importante con il trasferimento al Chievo Verona, squadra con cui è riuscito a mettersi in luce grazie alle sue qualità fisiche e alla capacità di sacrificarsi per la squadra.🔗 Leggi su Dilei.it

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