Elementari Fedi di Forza Italia | Inaccettabile far credere che il rientro del 31 agosto sia obbligatorio
Fedi di Forza Italia ha definito inaccettabile l'idea che il rientro a scuola il 31 agosto sia obbligatorio, accusando le comunicazioni ufficiali di essere pasticciate e poco chiare. Secondo il rappresentante del partito, le indicazioni sono state approssimative e mancano di rispetto nei confronti di studenti, famiglie e personale scolastico. La posizione si basa sulle modalità di comunicazione e sulla mancanza di informazioni chiare riguardo alla data di ripresa delle attività scolastiche.
"Una comunicazione pasticciata, approssimativa e profondamente irrispettosa nei confronti delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico". Così Alfonso Fedi, Coordinatore cittadino dei Giovani di Forza Italia, interviene sulla decisione della Regione Emilia-Romagna di anticipare al 31. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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