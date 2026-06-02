Elementari Fedi di Forza Italia | Inaccettabile far credere che il rientro del 31 agosto sia obbligatorio

Notizia in breve

Fedi di Forza Italia ha definito inaccettabile l'idea che il rientro a scuola il 31 agosto sia obbligatorio, accusando le comunicazioni ufficiali di essere pasticciate e poco chiare. Secondo il rappresentante del partito, le indicazioni sono state approssimative e mancano di rispetto nei confronti di studenti, famiglie e personale scolastico. La posizione si basa sulle modalità di comunicazione e sulla mancanza di informazioni chiare riguardo alla data di ripresa delle attività scolastiche.