Scuole elementari aperte dal 31 agosto è scontro in Emilia-Romagna I balneari | Una follia così perdiamo un mese di lavoro
In Emilia-Romagna, alcune scuole elementari riapriranno il 31 agosto, mentre balneari e albergatori protestano contro questa decisione. Le opposizioni riguardano principalmente alcuni Comuni e la mancanza di obblighi per i genitori riguardo al rientro anticipato degli studenti. La regione ha deciso di anticipare l'inizio dell'anno scolastico, ma questa scelta ha generato tensioni tra le categorie interessate. La protesta si concentra sulla perdita di un mese di lavoro per le attività legate al turismo e all’accoglienza.
Scuole aperte il 31 agosto? No, grazie. In Emilia-Romagna balneari e albergatori protestano contro la decisione della Regione di anticipare il rientro dei bimbi delle elementari, ma solo in alcuni Comuni e senza obblighi per i genitori. "Dal 31 agosto al 14 settembre" si legge nella nota diffusa. 🔗 Leggi su Today.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Scuole elementari aperte dal 31 agosto in Emilia Romagna, ira del turismo per il progetto della RegioneIl progetto della Regione Emilia Romagna prevede l'apertura delle scuole elementari dal 31 agosto, suscitando il malcontento del settore turistico.
Scuole aperte dal 31 agosto: l'Emilia Romagna lancia la sperimentazione per le primarieDal 31 agosto, le scuole primarie della regione inizieranno una sperimentazione che mira ad aprire le strutture scolastiche in modo più flessibile.
Temi più discussi: Scuole primarie aperte dal 31 agosto, l’Emilia Romagna avvia la sperimentazione; La scuola apre a fine agosto in Emilia-Romagna (ma non per tutti); L'apertura anticipata della scuola in Emilia-Romagna è una svolta per la famiglia. E andrebbe seguita; Scuola, in Emilia Romagna apre a fine agosto: chi torna sui banchi prima.
Dal 31 agosto al 14 settembre alcune scuole primarie dell’Emilia-Romagna resteranno aperte prima dell’avvio ufficiale delle lezioni per ospitare attività sportive, laboratori e iniziative educative rivolte ai bambini. La sperimentazione, annunciata dalla… x.com
Scuole aperte dal 31 agosto in Emilia-Romagna, via alla sperimentazione per 100mila bambini Niente lezioni anticipate ma laboratori, sport, musica e giochi educativi. Dal 31 agosto al 14 settembre le scuole primarie di 42 Comuni dell’Emilia-Romagna rester facebook
Scuole aperte in Emilia Romagna dal 31 agosto: la protesta del turismo rimineseIl progetto dell’Emilia-Romagna di aprire le scuole elementari dal 31 agosto, per dare la possibilità alle famiglie di mandarci i figli con due settimane d’anticipo rispetto alla prima campanella, per ... gazzettadiparma.it
La scuola apre a fine agosto in Emilia-Romagna (ma non per tutti)La prima campanella suona il 15 settembre 2026, apertura anticipata dal 31 agosto al 14 settembre riservata alle elementari di 42 Comuni. L’assessora Isabella Conti: Un aiuto per chi lavora ... ilrestodelcarlino.it