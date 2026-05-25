Scuole elementari aperte dal 31 agosto è scontro in Emilia-Romagna I balneari | Una follia così perdiamo un mese di lavoro

Notizia in breve

In Emilia-Romagna, alcune scuole elementari riapriranno il 31 agosto, mentre balneari e albergatori protestano contro questa decisione. Le opposizioni riguardano principalmente alcuni Comuni e la mancanza di obblighi per i genitori riguardo al rientro anticipato degli studenti. La regione ha deciso di anticipare l'inizio dell'anno scolastico, ma questa scelta ha generato tensioni tra le categorie interessate. La protesta si concentra sulla perdita di un mese di lavoro per le attività legate al turismo e all’accoglienza.