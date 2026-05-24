Il progetto della Regione Emilia Romagna prevede l'apertura delle scuole elementari dal 31 agosto, suscitando il malcontento del settore turistico. La riapertura anticipata delle scuole, prevista in alcune regioni, rischia di influire sulle prenotazioni e sulle attività legate al turismo estivo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di attuazione del progetto o sulle eventuali misure di compensazione. La decisione riguarda esclusivamente le scuole elementari e il calendario scolastico regionale.

In Emilia Romagna è scontro tra il mondo del turismo e quello della scuola. Il progetto della Regione di aprire le scuole elementari a partire dal 31 agosto non trova l’approvazione dei gestori degli stabilimenti balneari romagnoli che temono di perdere un mese di lavoro. Elementari il 31 agosto, il progetto dell'Emilia Romagna Lo scontro col mondo del turismo Turismo balneare e calendario scolastico A chi è rivolto il progetto della Regione Elementari il 31 agosto, il progetto dell’Emilia Romagna La Regione Emilia Romagna ha lanciato una sperimentazione che prevede l’apertura delle scuole primarie dal 31 agosto al 14 settembre 2026. Lo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scuole elementari aperte dal 31 agosto in Emilia Romagna, ira del turismo per il progetto della Regione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Montagna con tutti i comfort | Camugnano sfida le grandi città

Notizie e thread social correlati

Scuole aperte dal 31 agosto: l'Emilia Romagna lancia la sperimentazione per le primarieDal 31 agosto, le scuole primarie della regione inizieranno una sperimentazione che mira ad aprire le strutture scolastiche in modo più flessibile.

Emilia-Romagna, scuole primarie aperte dal 31 agosto: parte la sperimentazione estivaIn oltre 40 Comuni dell’Emilia-Romagna le scuole primarie riapriranno dal 31 agosto, circa due settimane prima dell’inizio ufficiale dell’anno...

Temi più discussi: Scuole primarie aperte dal 31 agosto, l’Emilia Romagna avvia la sperimentazione; La scuola apre a fine agosto in Emilia-Romagna (ma non per tutti); L'apertura anticipata della scuola in Emilia-Romagna è una svolta per la famiglia. E andrebbe seguita; Scuola, in Emilia Romagna apre a fine agosto: chi torna sui banchi prima.

Dal 31 agosto al 14 settembre alcune scuole primarie dell’Emilia-Romagna resteranno aperte prima dell’avvio ufficiale delle lezioni per ospitare attività sportive, laboratori e iniziative educative rivolte ai bambini. La sperimentazione, annunciata dalla… x.com

Scuole aperte in Emilia Romagna dal 31 agosto: la protesta del turismo rimineseIl progetto dell’Emilia-Romagna di aprire le scuole elementari dal 31 agosto, per dare la possibilità alle famiglie di mandarci i figli con due settimane d’anticipo rispetto alla prima campanella, per ... gazzettadiparma.it

La scuola apre a fine agosto in Emilia-Romagna (ma non per tutti)La prima campanella suona il 15 settembre 2026, apertura anticipata dal 31 agosto al 14 settembre riservata alle elementari di 42 Comuni. L’assessora Isabella Conti: Un aiuto per chi lavora ... ilrestodelcarlino.it