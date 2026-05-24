Verona-Roma 0-2 | Malen più El Shaarawy Gasperini è in Champions League

La Roma ha battuto 2-0 l'Hellas Verona al Bentegodi, assicurandosi il piazzamento in Champions League. Malen ha segnato il primo gol, seguito da El Shaarawy, che ha chiuso la partita. Nonostante un inizio difficile, con interventi decisivi del portiere romanista, i giallorossi hanno mantenuto il vantaggio nel secondo tempo. La vittoria ha garantito alla squadra di qualificarsi alla massima competizione europea dopo sette anni.

La Roma vince per due a zero contro l'Hellas Verona e blinda il posto in Champions League. Nessun psicodramma romanista al Bentegodi, nonostante un primo tempo di paura (super Svilar su Bowie, ndr) i giallorossi conquistano i tre punti decisivi per tornare 7 anni dopo l'ultima volta nella massima. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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ROMA LAZIO 2-0 ADANI: SU GASPERINI LA SOCIETA' HA SCELTO!

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