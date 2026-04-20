A Roma, la rottura tra l’allenatore e la società sembra ormai definitiva, con il rapporto tra i due che risulta completamente interrotto e nessuna comunicazione in corso. La presidenza rimane ferma, senza indicazioni ufficiali, mentre sono previste modifiche significative alla rosa durante la prossima sessione di mercato estivo. La situazione attuale lascia immobile il club, che si prepara a una fase di trasformazione.

Le parole di Claudio Ranieri a bordocampo prima dell’inizio di Roma Pisa hanno squarciato il“velo di Maya”, ora la scelta per il futuro della Roma si divide tra Gasperini e Ranieri. Il senior advisor ha rivelato cheGasperini sarebbe stato solo una delle possibili scelte tra sei nomi selezionati dalla società, non confermando l’attuale tecnico come primissima opzione alla guida della Roma. Inoltre la telenovela mercato che va avanti da agosto, è stata alimentata ancora una volta: Ranieri ha dichiarato che tutte le scelte sul mercato sono state decise e condivise anche dall’allenatore. La frattura sembra irrecuperabile, Gasperini e Ranieri non si parlano e al momento la presidenza resta immobile, avrebbe solamente sentito i due per telefono per trovare un punto d’incontro, ribadendo la fiducia a entrambi per la prossima stagione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, Gasperini e Ranieri ai titoli di coda

MERCATO, ROMA SCATENATA NON RICORDO UN GENNAIO COSÌ: ZIRKZEE, RASPADORI E UN ALTRO. IN USCITA...

Notizie correlate

Roma, Pruzzo shock: «Gasperini e Ranieri? Storia arrivata ai titoli di coda»Roberto Pruzzo, il “Bomber” che di Roma e di dinamiche di spogliatoio se ne intende per DNA, non usa giri di parole: il matrimonio tra Gian Piero...

Roma-Dybala, addio ai titoli di coda: Antun a Trigoria, ma il rinnovo è un miraggioIl futuro di Paulo Dybala a Roma entra in una fase di gelo polare, proprio mentre l’argentino affronta la riabilitazione post-operazione al menisco.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Gasperini-Ranieri, Curva Sud: La Roma è una cosa seria. Applausi per il tecnico prima della partita con l'Atalanta; Ranieri-Gasperini è rottura: la Roma cambia allenatore?; Gasp-Ranieri, oggi la resa dei conti. E adesso i Friedkin dovranno fare una scelta, i retroscena; As Roma: Ranieri?Gasperini, frattura aperta: mercato, potere e parole che pesano più dei risultati.

Cafu: Lavoro Gasperini a Roma buonissimo, lui e Ranieri due uomini... che dovevano portare tranquillitàMadrid, 20 apr. (Adnkronos) - L'ex 'Pendolino' giallorosso Marcos Cafu parla della polemica tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, invitando a ... iltempo.it

Roma e le tensioni Ranieri-Gasperini: il dibattito a Sky Calcio ClubA Sky Calcio Club si è discusso sul difficile rapporto tra Ranieri e Gasperini alla Roma. Ne ha parlato anche Montella, ex giallorosso: È un ambiente con una pressione notevole così come l'amore che ... sport.sky.it

Rapina in pieno giorno alla gioielleria di Euroma2: incapucciati sfondano le vetrine a colpi di piccone - facebook.com facebook

#BREAKINGNEWS Inchiesta «Squadra Fiore», perquisizioni a Roma: ombre su una rete di spionaggio parallela x.com