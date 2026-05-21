L’ex marito di Nessy l’italiana condannata in Egitto minaccia in un video la Meloni e il Papa

Un video diffuso online mostra un uomo che pronuncia minacce contro la premier italiana e insulti rivolti al Papa. La registrazione, diffusa sui social, mostra Tamer Mohamed Ibrahim mentre si rivolge con parole dure alle figure pubbliche e religiose. La vicenda ha suscitato attenzione a livello internazionale e ha alimentato preoccupazioni sulla sicurezza delle personalità pubbliche. L’uomo, ex marito di una donna condannata in Egitto, si esprime con toni violenti e provocatori, senza fornire spiegazioni o motivazioni apparenti.

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Un delirio, costellato da minacce a Giorgia Meloni e insulti al Papa. Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la 26enne di Sanremo, condannata in Appello in Egitto per adulterio e oggi nascosta con la figlia di tre anni, si sfoga in un video che è stato fornito al Corriere della Sera dalla avvocatessa della donna, un video poi rimosso da TikTok. “Giorgia Meloni, adesso te lo faccio vedere io la c. di magia che avete fatto.”, ha urlato nelle immagini, non più disponibili ma visionate dai giornalisti. Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda minaccia il Papa, Cristo, parla di presunti “portali dell’inferno”, dimostra un atteggiamento aggressivo e del tutto fuori controllo, che ovviamente hanno allarmato la legale di Nessy, l’avvocata Agata Armanetti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ex marito di Nessy, l’italiana condannata in Egitto, minaccia in un video la Meloni e il Papa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lo sfogo di Nessy, la mamma italiana condannata per adulterio in Egitto Sullo stesso argomento Nessy Guerra condannata in Egitto per un adulterio non commesso, l'ex marito crede di essere GesùSono emersi alcuni video che dimostrerebbero le precarie condizioni mentali di Tamer Hamouda, l’ex marito di Nessy Guerra, ragazza condannata in... Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appelloÈ stata confermata anche in appello la condanna nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana attualmente in Egitto, coinvolta in un procedimento... Il contratto proposto dall’ex marito egiziano a Nessy Guerra è una richiesta di totale sottomissione. Essere moglie modesta e fedele non mostrare ornamenti e nudità in pubblico e perfino in privato, e di consegnargli le password degli account e dei devic x.com Articolo del 09/09/2011: La Minetti ad Arcore, sexy suora Fadil, 26 anni, racconta le serate nella villa: parlo perché c'è chi sfrutta le debolezze di Silvio. Le ospiti si ammazzavano per dormire con Berlusconi reddit Nessy Guerra, il caso coinvolge la Meloni: le minacce dell’ex marito alla PremierLa terribile vicenda legata a Nessy Guerra ha visto la Premier Giorgia Meloni finire nel mirino dell'ex marito della donna. newsmondo.it Caso Nessy Guerra, l’ex marito minaccia la premier Giorgia Meloni in un video. L’avvocata: È fuori controlloTamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social ... fanpage.it