È stato pubblicato il bando per la gestione dell’Ecopark di Ponte a Elsa, nell’ambito del progetto di recupero dell’area. Sono cinque i lotti disponibili, destinati a uffici e bar. L’obiettivo è riqualificare uno spazio precedentemente abbandonato, che ora sta attraversando una fase di rinascita. La gara riguarda l’affidamento delle attività di gestione e valorizzazione degli spazi.

Empoli, 2 giugno 2026 – Un altro tassello per completare il percorso di recupero di un’area abbandonata a Ponte a Elsa e che ora sta tornando a nuova vita. Il Comune di Empoli ha infatti pubblicato un avviso per l’assegnazione in locazione di alcuni settori dell’EcoPark, il nuovo immobile destinato a servizi per la comunità di Ponte a Elsa, situato in via Caponi, via Cioni e via Gobetti. Dettagli del bando. Il bando prevede 5 lotti corrispondenti a 5 porzioni diverse di varie misure: quattro di queste sono destinati a uffici, mentre il quinto sarà adibito a uso bar. Le attività che potranno essere avviate all’interno del complesso immobiliare dovranno essere compatibili con la destinazione urbanistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecopark, il percorso della rinascita. Uscito il bando per gestire gli spazi. Cinque lotti in palio per uffici e bar

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