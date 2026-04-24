L’abbraccio del priore | Battesimi che gioia Palio dei cittini esaltati gli spazi condivisi

Il priore ha espresso soddisfazione per i battesimi celebrati e il Palio dei cittini, evidenziando la partecipazione e l’entusiasmo della comunità. Tuttavia, la logistica legata alla festa del Valdimontone ha subito modifiche, poiché da novembre scorso è iniziato un cantiere per i lavori della Società, rendendo necessarie nuove organizzazioni e adattamenti durante le celebrazioni.

La logistica gioco forza cambia per la festa titolare del Valdimontone in quanto da novembre scorso è aperto il cantiere necessario per i lavori della Società. Un fiore all’occhiello della Contrada, la realizzazione del progetto per cui occorreranno, come noto, circa tre anni. "Ma l’entusiasmo è ancora maggiore, questa sarà una festa titolare nella festa per la vittoria del Palio che ancora prosegue", sottolinea orgoglioso il priore dei Servi Alberto Benocci. Dove si svolgono le attività della Società? "La cantierizzazione riguarda l’ex zona del pratino. Quindi sono state predisposte una serie di tensostrutture che consentono di fare nelle adiacenze tutte le attività previste.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’abbraccio del priore: "Battesimi, che gioia. Palio dei cittini, esaltati gli spazi condivisi" Notizie correlate Aree verdi pubbliche affidate alle associazioni: arrivano alberi da tartufo e nuovi spazi condivisiFirmati due patti di collaborazione triennale per la cura e la manutenzione: benefici ambientali e iniziative con le scuole “Il primo intervento... Palio, la carica del...101. La disfida torna al passato. Abbraccio alla FederazioneLa Spezia, 8 febbraio 2026 – Il Palio del Golfo torna alle origini e prepara la carica all’edizione numero 101.