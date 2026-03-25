Bar della Berio arriva il bando per una nuova gestione

Il Comune di Genova ha pubblicato un bando per affidare in concessione la gestione del bar situato nella biblioteca Berio. La procedura aperta riguarda i servizi di caffetteria e ristorazione. La durata prevista e i requisiti specifici sono indicati nel documento pubblicato dall'amministrazione comunale. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata comunicata ufficialmente.

Il Comune di Genova ha indetto una procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e ristorazione alla biblioteca Berio. L'ultima gestione era stata quella del mitico Paolo Vanni, terminata l'estate scorsa dopo circa 20 anni. Il bando completo è scaricabile a questo link, si parla di una concessione della durata di nove anni con un canone annuo di 15mila euro più Iva. Secondo le stime indicate nel documento pubblicato sull'albo pretorio del Comune, il valore complessivo della concessione è di 2,540 milioni di euro, e quindi di circa 282mila euro annuali di fatturato. L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il criterio della sola qualità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Bar della Berio, arriva il bando per una nuova gestione Articoli correlati Torna a bando dopo 6 anni la gestione del bar della stazione di LancianoDopo 6 anni torna a gara la gestione del bar della stazione ferroviaria di via Bergamo, a Lanciano. Il Parco Tommaso Forti verso una nuova gestione: il Comune avvia l’iter per il bandoLa selezione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare attenzione ai progetti capaci di migliorare...