Ecco tutta la Conference League | salperà con il primo sorteggio il 16 giugno

Da ecodibergamo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sorteggio della Conference League 20262027 è previsto per il 16 giugno. I risultati finali della stagione attuale saranno definiti nell’ultimo weekend. Restano da conoscere le squadre che retrocederanno dalle competizioni europee di livello superiore.

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L’EDIZIONE 20262027. I verdetti finali nell’ultimo weekend. Mancano le squadre che retrocederanno dalle altre coppe. Fari puntati su Atalanta, Brighton, Getafe, Friburgo e Monaco, ma dovranno giocare i playoff il 20 e 27 agosto. Il 202526 è appena terminato, ma la prossima Conference League sta per salpare: martedì 16 giugno andrà in scena il sorteggio del primo turno di qualificazione, che sarà giocato già tra il 9 e il 16 luglio. Quattro i turni preliminari: il secondo del 23-30 luglio, il terzo del 6-13 agosto e poi il playoff del 20-27 agosto (con sorteggio anticipato al 3 agosto), che vede partire le cinque squadre dei campionati top, Atalanta compresa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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