I pronostici di giovedì 16 aprile | Europa League e Conference League

Giovedì 16 aprile si disputano le gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League. Al termine delle partite, le squadre italiane potrebbero non essere più in corsa nelle competizioni europee, lasciando l’Italia senza rappresentanti in queste due competizioni. Le sfide di questa giornata sono decisive e determineranno l’esito delle qualificazioni.

I pronostici di giovedì 16 aprile, ci sono le partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League Alla fine delle partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League, l’Italia rischia di rimanere già senza squadre in Europa. Bologna e Fiorentina avrebbero infatti bisogno di un miracolo per superare il turno. La squadra di Italiano ha perso 3-1 in casa all’andata, quella di Vanoli – che quanto meno si è messa quasi in salvo in Serie A – è stata presa a pallate col risultato di 3-0 dal Crystal Palace a Londra. Una disfatta che si aggiunge alla mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia, in un anno orribile per il nostro calcio.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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