Alle otto squadre qualificate ai quarti di finale della Conference League 2025-26 è stato effettuato il sorteggio. Le squadre si sfideranno nelle prossime settimane in incontri che determineranno le semifinali. La fase degli ottavi di finale ha visto le squadre affrontarsi con gare di andata e ritorno, portando alla selezione delle otto finaliste.

"> Analisi delle Partite di Ottavi di Finale. Il Round of 16 della competizione europea ha rivelato sfide emozionanti e sorprese inaspettate. Club storici e outsider hanno dato vita a duelli incredibili, mantenendo alta l’attesa per gli appassionati di calcio. La fase a eliminazione diretta ha messo in luce non solo il talento dei giocatori, ma anche le strategie adottate dagli allenatori. A fronte di partite combattute, le squadre che hanno mostrato maggiore determinazione e abilità tattica sono riuscite ad avanzare verso i quarti di finale. Ogni partita ha avuto il suo carico di emozioni, con squadre che hanno dimostrato di avere le carte in regola per aspirare al titolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sorteggio quarti di finale Conference League 2025-26: ecco le otto squadre finaliste.

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