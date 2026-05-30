Il commissario tecnico della nazionale ha dichiarato che la squadra è esclusa dal mondiale a causa di dirigenti incompetenti. Ha aggiunto di non avere un curriculum importante, ma di puntare sui giovani. A Coverciano, le telecamere hanno catturato immagini di altri allenatori più noti, mentre lui si concentra sui giocatori. La sua frase ha suscitato attenzione, ma non ha fornito dettagli sui nomi o sui fatti specifici.

Qui a Coverciano, dove Ct molto più famosi di lui hanno riempito di immagini le telecamere e i taccuini di appunti, Silvio Baldini, allenatore della Nazionale per caso, in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia, il 3 e 7 giugno, dice quello che (quasi) tutti pensano: “Perché siamo fuori dal Mondiale per la terza volta di fila? La mia spiegazione è semplice: il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano più ai propri interessi che alla crescita del gioco del calcio. Dirigenti che io definisco lestofanti come ho detto già altre volte”. E ancora: “Finché non ci saranno dirigenti seri sarà un problema perché questi lestofanti hanno in mano il fili di questo gioco. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nazionale, Baldini: “Fuori dal mondiale per colpa di dirigenti lestofanti. Io non ho curriculum, ma punto sui ragazzi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ITALIA: FUORI DAL MONDIALE PER LA TERZA VOLTA | Il mio pensiero - Caressa

Notizie e thread social correlati

Baldini: «Per allenare la Nazionale ci vuole un certo curriculum e io non ce l’ho. Il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano ai propri interessi!»Baldini, attuale commissario tecnico ad interim della nazionale italiana, ha dichiarato che per allenare la squadra nazionale è necessario un...

Baldini: “Il calcio in mano ai lestofanti, non ho il curriculum per essere confermato con l’Italia”Baldini guiderà l’Italia nelle prossime amichevoli, in attesa di un nuovo commissario tecnico.

Temi più discussi: La nuova Italia: Pio Esposito, Kayode, Pisilli... Tutti i giovani che Baldini chiamerà; Baldini: Non ho il curriculum per fare il ct. Italia fuori dai Mondiali? Calcio in mano a dirigenti che pensano ai propri interessi; Nazionale: 24 convocati da Baldini, Donnarumma guida un gruppo di giovani; Da Koleosho a Samuele Inácio Piá: i possibili convocati di Baldini.

Due amichevoli, Lussemburgo il 3 giugno e Grecia il 7, per il commissario tecnico della Nazionale fuori dal Mondiale. Io credo nel merito, non nei colpi di fortuna. x.com

Baldini: Italia fuori dal Mondiale per dirigenti lestofantiPerché siamo fuori dal Mondiale per la terza volta di fila? La mia spiegazione è semplice: il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano più ai propri interessi che alla crescita del gioco del ... it.blastingnews.com

Baldini, ct ad interim della Nazionale italiana, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa. Le sue paroleInizia oggi, venerdì 29 maggio, il ritiro della Nazionale italiana in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Alle ore 14:00, il c.t. ad interim Silvio Baldini, subentrato alla guida degli ... calcionews24.com