Nuvolí Alta Fratte addio a 6 giocatrici | si ricostruisce il team

Nuvolí Alta Fratte si trova a dover affrontare un cambio di formazione significativo, con sei giocatrici che hanno lasciato la squadra. Tra le assenze più rilevanti ci sono la palleggiatrice Silvia Romanin e la centrale Marie Hänle, entrambe componenti fondamentali della rosa. La società sta lavorando per individuare i sostituti più adeguati e per riorganizzare il reparto regia, nel tentativo di mantenere l’equilibrio e la competitività della squadra in vista delle prossime partite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sostituirà la palleggiatrice Silvia Romanin nel reparto regia?. Come farà il team a colmare il vuoto lasciato da Marie Hänle?. Quale strategia useranno i presidenti per ricostruire l'attacco gialloblù?. Chi rimarrà nel nucleo tecnico per la stagione 20262027?.? In Breve Marie Hänle chiude con 254 punti e 12 muri dopo 35 incontri disputati.. Erika Esposito segna 557 punti con 48 muri e 46 ace stagionali.. Lisa Esposito contribuisce con 422 punti totali tra ace e muri.. Il nucleo rimasto include Laura Bovo, Greta Catania, Cristina Fiorio e Giulia Bozzoli.. Il PalAntenore di Santa Giustina in Colle conserva ancora l’eco della tensione vissuta nella gara 2, quando la Nuvolí Alta Fratte sfiorò il sogno della promozione in Serie A2 contro la Brescia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuvolí Alta Fratte, addio a 6 giocatrici: si ricostruisce il team ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuvolí Alta Fratte travolge Busto: Serie A1 a un solo passoLa Nuvolí Alta Fratte Padova ha conquistato un vantaggio decisivo nella corsa verso la Serie A1, battendo per 3-1 il Futura Giovani Busto Arsizio... Alta Fratte a un passo dalla A1: l’Alta Fratte sfida il BresciaIl destino sportivo dell’Alta Fratte si gioca venerdì 24 aprile alle ore 20 al PalAntenore di Padova.