Ecco il ‘modello Arezzo’ | parte la riqualificazione dello stadio a norma della legge stadi
È iniziata la riqualificazione dello stadio Città di Arezzo, con un evento ufficiale tenutosi ieri mattina. L’intervento prevede il rispetto delle norme della legge stadi e riguarda il rifacimento dell’impianto sportivo. L’operazione mira a migliorare le condizioni del campo e delle strutture. Nessuna data è stata comunicata per il completamento dei lavori. La riqualificazione riguarda le strutture principali e gli spazi accessori dell’impianto.
AREZZO – Nella mattinata di ieri, l’impianto sportivo Città di Arezzo ha ospitato l’evento ufficiale che dà inizio agli interventi di rifacimento della struttura calcistica locale. Si tratta di una svolta epocale per la cittadinanza e per il club della Ss Arezzo, volto a inaugurare un percorso di sviluppo per l’intera area geografica. Al momento dell’avvio simbolico dei lavori erano presenti il massimo dirigente della società, le cariche pubbliche e il gruppo di tecnici incaricato della progettazione. Il piano d’azione si svilupperà progressivamente fino al 2030, strutturato in modo da non intaccare la regolare fruizione del campo da gioco durante le varie stagioni calcistiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Riqualificazione dello Stadio Città di Arezzo
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