Ecco il ‘modello Arezzo’ | parte la riqualificazione dello stadio a norma della legge stadi

Notizia in breve

È iniziata la riqualificazione dello stadio Città di Arezzo, con un evento ufficiale tenutosi ieri mattina. L’intervento prevede il rispetto delle norme della legge stadi e riguarda il rifacimento dell’impianto sportivo. L’operazione mira a migliorare le condizioni del campo e delle strutture. Nessuna data è stata comunicata per il completamento dei lavori. La riqualificazione riguarda le strutture principali e gli spazi accessori dell’impianto.