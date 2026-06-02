Lancia presenta la sua nuova ammiraglia Gamma, un modello che unisce stile e comfort, richiamando la tradizione del marchio torinese. Il nome Gamma è sinonimo di eleganza e tecnologia, con un design aggiornato rispetto alle versioni precedenti. La vettura rappresenta una reinterpretazione moderna della gamma di lusso di Lancia, destinata a rafforzare la presenza del marchio nel segmento premium. La produzione è consolidata in Italia.

Gamma. Basta il nome per stuzzicare l'orgoglio degli appassionati Lancia. Un nome che significa stile e comfort nella storia del marchio torinese, pronto a reinterpretarlo in chiave moderna. Resta la coda spiovente da fastback, così come lo spazio a bordo, anche perché la nuova generazione è stata pensata a ruote alte. Suv di segmento D, il modello sarà orgogliosamente italiano perché sarà prodotto a Melfi. Arriverà dopo l'estate, ma le prime vetture sono già impegnate nei test su strada. Lancia ha già diffuso le prime foto della vettura, mostrando come sarà. La nuova Lancia Gamma segna un passaggio chiave nel percorso del marchio, che torna ad ampliare l'offerta affiancando un'altra vettura alla piccola di casa, la Ypsilon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco Gamma ammiraglia Made in Italy

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