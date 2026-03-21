Nel marzo del 1976, la casa automobilistica di Chivasso ha presentato a Ginevra la sua nuova vettura chiamata «Gamma». Si trattava di un’ammiraglia disponibile in versione berlina e coupé, caratterizzata da un design innovativo e da prestazioni sportive. Tuttavia, il modello non ha raggiunto il successo commerciale previsto, principalmente a causa di problemi di affidabilità meccanica.

Nel marzo del 1976 l'ammiraglia della casa di Chivasso fu presentata a Ginevra. Berlina e coupé dal design innovativo e dalle prestazioni sportive, non ebbe il successo sperato per problemi di affidabilità meccanica. Per sei anni la Lancia, regina delle ammiraglie di lusso italiane, era rimasta senza un vero modello di punta. L’ultima delle berline di classe superiore era stata la «Flaminia», prodotta dal 1959 al 1970, mentre l’ultimo modello a tre volumi (ma meno lussuosa) era stata la 2.000, una semplice rivisitazione dell’altrettanto obsoleta Flavia. La casa di Chivasso, assorbita da Fiat dal 1969, decise di non rimpiazzarla temporaneamente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lancia «Gamma»: storia di un'ammiraglia bella e dimenticata

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