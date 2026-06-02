Ecco da dove nasce l’indagine di Milano che ha portato all’arresto di Ben Haddi

Le forze dell’ordine hanno arrestato Zakaria Ben Haddi prima che potesse agire. L’indagine a Milano ha portato al suo fermo, avvenuto prima che si verificasse un’azione concreta. I dettagli sui motivi dell’arresto non sono stati resi noti, né si conoscono le accuse precise. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto in modo tempestivo, impedendo presumibilmente un’azione futura.

Zakaria Ben Haddi è stato fermato dalle forze dell’ordine prima che, probabilmente, entrasse in azione. Gli investigatori sospettano che fosse pronto per colpire, in qualche modo, il Paese in cui è nato ma verso il quale è stato spinto a provare odio, esaltando lo Stato islamico. Una valanga di post, un fiume ininterrotto di commenti in omaggio al martirio per Allah e per il jihad. Predicava su Instagram e su TikTok, dove colpisce una sua frase: “Don’t blame me for what i will do tomorrow, because I’m doing the right thing”. Tradotto sarebbe: “ Non datemi la colpa per quello che farò domani, perché sto facendo la cosa giusta ”. Il quadro che gli investigatori fanno di Ben Haddi è spaventoso e dipinge un 21enne nato in Italia come un soggetto fortemente radicalizzato e pericoloso per la pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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