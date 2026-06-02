Zakaria Ben Haddi era pronto a colpire | 31.052026 sarà il giorno ragazzi

La Digos ha depositato due giorni fa un’ultima informativa che ha portato a un’accelerazione nelle indagini. Tra i dettagli emersi, Zakaria Ben Haddi aveva dichiarato che il 31 maggio 2026 sarebbe stato il giorno da colpire. Le autorità stanno analizzando le sue comunicazioni e i suoi piani, senza fornire ulteriori dettagli pubblici sulle misure adottate.

L’ultima informativa della Digos, depositata due giorni fa, ha dato l’accelerazione decisiva. Gli accertamenti degli specialisti dell’Antiterrorismo hanno fatto emergere “la concreta possibilità che l’indagato avesse in animo di porre in essere una non meglio identificata azione violenta ed eclatante, in quanto nella precedente serata del 30 maggio aveva pubblicato dei post esaltanti il martirio scrivendo “Domani renderò l’Italia un po’ migliore””. Da lì la decisione del pm Alessandro Gobbis di disporre un decreto di perquisizione nei confronti di Zakaria Ben Haddi, che proprio oggi compirà 21 anni: gli investigatori guidati dal dirigente... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zakaria Ben Haddi era pronto a colpire: “31.05.2026 sarà il giorno ragazzi”

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