Un contest dedicato alle eccellenze del cibo si svolgerà in Versilia durante l’estate 2026. L’evento metterà in mostra prodotti gastronomici della Riviera Apuo-Versiliese, coinvolgendo chef, produttori e appassionati. La manifestazione si terrà in diverse location della zona e prevede degustazioni, laboratori e competizioni culinarie. La kermesse ha l’obiettivo di valorizzare le specialità locali e promuovere il turismo gastronomico nella regione.

Le eccellenze food della Riviera Apuo-Versiliese grandi protagonisti dell’estate 2026 nella splendida Toscana. Lo avevamo anticipato nelle ultime settimane: Versilia capitale del gusto con l’atteso Spaghetto alle Arselle Award 2026. Ieri si è tenuta a Forte dei Marmi la prima tappa: nel video sotto l’ideatore dell’iniziativa Massimo Gelati spiega alcuni punti salienti della blasonata kermesse gastronomica. Una kermesse che accende ancor più la ‘magica’ estate 2026 in Versilia, una terra ricca di eccellenze non solo artistico-culturali bensì enogastronomiche. Di certo non lo scopriamo oggi. L’interessante e appassionante kermesse intende valorizzare nel modo più opportuno uno dei piatti più rappresentativi del territorio. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Eccellenze del cibo in Versilia: un contest per l’estate 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Presentata la Festa di inizio estate: protagonisti cibo, sapori ed eccellenze valsassinesiÈ stata annunciata la terza edizione della Festa di Inizio Estate, un evento organizzato dall’azienda di formaggi situata a Pasturo.

Leggi anche: Progetto territoriale. Nasce il "Distretto rurale e del cibo della Versilia"

Temi più discussi: 57° Toscanello d'Oro; Piazza Coldiretti celebra le eccellenze della Granda: tre giorni di degustazioni in piazza Galimberti a Cuneo; Oli e Vini di Sicilia a Lione: il Made in Italy celebra la Festa della Repubblica; Le Strade del Gusto e dell’Inclusione: quattro giorni dedicati alle eccellenze locali.

Perché non c'è stato un grande aumento delle assunzioni per gli sviluppatori statunitensi, nonostante la tassa di $100.000 per le nuove richieste di visto H-1B? La tassa non avrebbe dovuto aiutare le aziende ad assumere più americani? reddit

La scuola del gusto lancia la sfida. Eccellenze del territorio locale. Turismo, qualità e cibo fanno reteProfumi di piadina appena cotta, olio di qualità e storie di produttori locali: da ieri Rimini ha una nuova ambasciatrice delle eccellenze romagnole. Si chiama La Scuola del Gusto, il progetto ... ilrestodelcarlino.it

Eccellenze del territorio in tavola. Prodotti Dop e Igp, se la qualità sta a... QuoreFirenze, 12 giugno 2025 – Le Dop e le Igp non sono solo bollini da mettere su un’etichetta. Sono il risultato di una cultura, di una storia, di un modo preciso di fare le cose. Sono una cosa seria, ... lanazione.it