progetto territoriale nasce il distretto rurale e del cibo della versilia

È stato presentato il progetto economico territoriale del " Distretto rurale e del cibo della Versilia ", uno strumento strategico di sviluppo locale che mira a rafforzare l’integrazione tra agricoltura, turismo, ambiente e comunità locali. Il progetto nasce da un percorso partecipativo avviato nel 2024 che ha coinvolto Comuni, associazioni di categoria, imprese agricole, operatori turistici, enti del terzo settore e cittadini. Questo processo ha portato alla costituzione dell’"Associazione distretto rurale e del cibo della Versilia", soggetto di governance incaricato di coordinare le politiche di sviluppo e valorizzazione del territorio. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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