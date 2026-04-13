Giarre protagonista con il Premio Avocado d' Argento 2026 | premiati eccellenze ricerca e innovazione agricola

L’edizione 2026 del Premio Avocado d’Argento si è conclusa con un risultato superiore alle aspettative, portando per tre giorni il territorio ionico-etneo al centro dell’attenzione sulla coltivazione di specie sub-tropicali. La manifestazione ha premiato eccellenze, ricerca e innovazione nel settore agricolo, attirando numerosi partecipanti e visitatori. La kermesse ha coinvolto aziende, ricercatori e produttori, evidenziando le novità e le eccellenze dell’agricoltura locale.

Si è chiusa con un bilancio che ha superato ogni aspettativa l’edizione 2026 del Premio Avocado d'argento, la kermesse che ha trasformato per tre giorni il cuore del territorio ionico-etneo nel fulcro della sub-tropicalicoltura siciliana. La manifestazione, finanziata dall’Assessorato regionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it XIX Edizione di Fiera Agricola 2026: a Caserta tre giorni tra saperi, sapori e innovazione agricolaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Sistema della conoscenza e dell’innovazione agricola, il bilancio della ricercaRecentemente esperti del settore agricolo, istituzioni, mondo della ricerca e degli enti regionali si sono incontrati a Palazzo Lombardia per...