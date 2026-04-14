Eccellenze Automotive le menzioni speciali | Brembo Piaggio e Dallara

Durante la cerimonia Top 50 Eccellenze Automotive, sono state consegnate menzioni speciali a tre aziende. Tra queste, ci sono Brembo, Piaggio e Dallara. Questi riconoscimenti sono stati attribuiti per il loro ruolo nel settore automotive. La serata ha visto premiati diversi protagonisti dell’industria, con una particolare attenzione a queste tre aziende. La premiazione si è svolta in un contesto dedicato all’eccellenza del comparto.

Tre menzioni speciali per Brembo, Piaggio e Dallara. Sono quelle che emergono dalla classifica delle 50 eccellenze automotive che ha celebrato i fiori all’occhiello dell’industria automobilistica italiana nella serata Top 50 Eccellenze Automotive organizzata da La Gazzetta dello Sport e da Gazzetta Motori a palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano. La scelta tiene conto di questi criteri: proprietà o maggioranza azionaria italiana dell’azienda; sede legale e fiscale in Italia; fabbriche nel nostro Paese; indicatori di crescita nel triennio 2022-2024. La performance finanziaria doveva vedere ricavi 2024 superiori a 30,4 milioni di euro, Ebitda medio nel triennio almeno al 5,98% e rapporto PfnEbitda medio 2022-2024 uguale o superiore a 3,89.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eccellenze Automotive, le menzioni speciali: Brembo, Piaggio e Dallara Leggi anche: Eccellenze Automotive, le menzioni speciali Automotive: Gazzetta Motori premia le eccellenze italianeChi produce auto oppure moto ma anche chi noleggia mezzi, e ancora chi costruisce impianti frenanti, telai o altri componenti fondamentali frutto di...