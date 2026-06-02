Eccellenza dall’accento riminese La Spal e tanti derby nel girone B

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spal si prepara a partecipare al campionato di Eccellenza romagnola, con molti derby nel girone B. La stagione si avvicina e il torneo si annuncia molto combattuto. La competizione vede diverse squadre impegnate in sfide che promettono grande spettacolo. L’attesa per il nuovo progetto del Rimini continua, mentre le squadre locali si preparano a un’estate calda. I match tra le squadre della regione sono al centro dell’attenzione degli appassionati.

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In attesa del nuovo Rimini, l’Eccellenza romagnola si prepara a un’estate rovente. Nella quale i sogni di gloria si trasformano in tessere di un mosaico ad altissima tensione. Il prossimo girone B si annuncia come un’opera d’arte per cuori forti: un torneo ’élite’ che azzera le distanze storiche tra decine di derby e mette sotto lo stesso tetto due giganti feriti come Rimini e Spal, costretti a dividere lo stesso palcoscenico senza sconti o divisioni geografiche. Per i ferraresi la ferita della finale playoff persa con la Santegidiese brucia ancora, mentre l’ambiente biancorosso attende di capire quale veste indosserà per dare l’assalto alla categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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