Serie D - Girone E | il derby Ghiviborgo beffato dall’Aquila nel finale

Nel match valido per il girone E della Serie D, l'Aquila Montevarchi ha conquistato una vittoria 1-0 contro il Ghiviborgo, grazie a un gol segnato nel finale. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2, con Failli tra i pali e una linea difensiva composta da Cecconi, Mariniello e Coly. La partita si è decisa nel recupero, lasciando il Ghiviborgo con un risultato amaro dopo aver resistito per tutta la gara.

AQUILA MONTEVARCHI 1 GHIVIBORGO 0 AQUILA MONTEVARCHI (3-5-2): Failli; Cecconi, Mariniello, Coly; Rosini (71’ Mencagli), Nannini (88’ Cocci), Mattei, Kondaj, Bassano (83’ Casagni); Galastri (68’ Lovari); Bocci (76’ Tommasini). All.: Marmorini. GHIVIBORGO (4-3-1-2): Viti (83’ Laoluna); Panconi (51’ Fischer), Ricci, Vecchi, Ceccanti (72’ Del Dotto); Mion, Musatti, Signorini; Nottoli; Longo (46’ Baldacci), Mariotti (62’ Thioune). All.: I. Cannarsa. Arbitro: Belingheri di Lecco (assistenti: Pallone e Costel Condrut). Rete: 78’ Mencagli. Note: angoli 4 a 7; ammonito: Coly; spett.: 600 circa. MONTEVARCHI - La salvezza è cosa fatta, anche se il Ghiviborgo non riesce a restituire all’ Aquila Montevarchi il ko subito all’andata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: il derby. Ghiviborgo beffato dall’Aquila nel finale Notizie correlate Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo beffato. Raggiunto oltre il 90’TERRANUOVA TRAIANA 1 GHIVIBORGO 1 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Senzamici (1’ st Simonti); Tassi (28’ st Batignani),... Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo travolto in casa dal Prato nel derbyGHIVIBORGO 0 PRATO 3 GHIVIBORGO (3-5-2): Butano; Vecchi, Del Dotto (51’ Boiga), Quochi; Baldacci (51’ Arcuri), Nottoli, Musatti (49’ D. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scheda squadra Tau Calcio Altopascio; Tabellino partita Poggibonsi vs Seravezza Pozzi Calcio; Tabellino partita Prato vs San Donato Tavarnelle; Tabellino partita Prato vs Seravezza Pozzi Calcio. RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: TRIPLICE FISCHIORisultati Serie D, classifiche dei gironi domenica 26 aprile 2026 e diretta gol live score delle partite per la 33^ giornata che si gioca oggi. ilsussidiario.net Risultati Serie D: il Savoia sbanca Palermo ed è primo da solo, pari Nissa. La nuova classificaColpi di scena fino all’ultimo, come prevedibile. Anche la penultima giornata del girone I di Serie D regala scossoni in vetta. Savoia e Nissa non sono più da sole e le possibilità di uno spareggio pe ... strettoweb.com 18 and counting. Federico Dimarco continua a riscrivere la storia della Serie A, spingendosi dove nessuno era mai arrivato prima. Solo una settimana fa aveva raggiunto quota 16 assist, agganciando il primato stabilito dal Papu Gomez nella stagione 2019/20. - facebook.com facebook Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +6 dal quinto posto x.com