Serie D - Girone E | il derby Ghiviborgo beffato dall’Aquila nel finale

Da sport.quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match valido per il girone E della Serie D, l'Aquila Montevarchi ha conquistato una vittoria 1-0 contro il Ghiviborgo, grazie a un gol segnato nel finale. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2, con Failli tra i pali e una linea difensiva composta da Cecconi, Mariniello e Coly. La partita si è decisa nel recupero, lasciando il Ghiviborgo con un risultato amaro dopo aver resistito per tutta la gara.

AQUILA MONTEVARCHI 1 GHIVIBORGO 0 AQUILA MONTEVARCHI (3-5-2): Failli; Cecconi, Mariniello, Coly; Rosini (71’ Mencagli), Nannini (88’ Cocci), Mattei, Kondaj, Bassano (83’ Casagni); Galastri (68’ Lovari); Bocci (76’ Tommasini). All.: Marmorini. GHIVIBORGO (4-3-1-2): Viti (83’ Laoluna); Panconi (51’ Fischer), Ricci, Vecchi, Ceccanti (72’ Del Dotto); Mion, Musatti, Signorini; Nottoli; Longo (46’ Baldacci), Mariotti (62’ Thioune). All.: I. Cannarsa. Arbitro: Belingheri di Lecco (assistenti: Pallone e Costel Condrut). Rete: 78’ Mencagli. Note: angoli 4 a 7; ammonito: Coly; spett.: 600 circa. MONTEVARCHI - La salvezza è cosa fatta, anche se il Ghiviborgo non riesce a restituire all’ Aquila Montevarchi il ko subito all’andata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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