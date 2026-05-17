In Congo e Uganda sono stati segnalati complessivamente 246 casi sospetti di Ebola, con 80 decessi confermati. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che questa epidemia non costituisce ancora un’emergenza pandemica, anche se riguarda entrambe le nazioni. I numeri sono aggiornati alle ultime rilevazioni delle autorità sanitarie locali e internazionali. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a implementare misure di contenimento per limitare la diffusione del virus.

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che l’ epidemia di Ebola che sta colpendo il Congo e l’Uganda rappresenta a tutti gli effetti un’emergenza sanitaria globale. Ciononostante, la diffusione della malattia non rispetta i requisiti necessari per rientrare in un’emergenza pandemica. L’agenzia ha spiegato che il direttore generale, confrontandosi con le due nazioni, ha stabilito che i criteri per definire quanto sta accadendo «un’emergenza sanitaria di portata internazionale» sono soddisfatti. In Congo i decessi per Ebola salgono a 80, l’OMS parla di emergenza sanitaria globale. Fino a sabato il numero dei casi sospetti è salito a 246 casi, congiuntamente sono aumentati a 80 i decessi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Congo, salgono a 246 i casi sospetti di Ebola e 80 le morti. L’OMS: «Non è un’emergenza pandemica»

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