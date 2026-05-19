Un'epidemia di Ebola sta colpendo il Congo, con almeno 131 decessi e 513 casi sospetti. I contagi sono centinaia e il virus si è diffuso anche in Uganda. In risposta, il ministero della Salute e la Farnesina hanno attivato un piano di sorveglianza per monitorare la situazione e prevenire ulteriori diffusione del virus in Italia e in altri paesi europei. Le autorità stanno coordinando le azioni di controllo e di prevenzione per limitare l'espansione del contagio.

I morti sono almeno 131. I casi sospetti 513 e i contagi centinaia. L'epidemia di Ebola che sta travolgendo il Congo e ha raggiunto l'Uganda, ha fatto scattare una serie di misure in Italia e in Europa. Perché nelle zone interessate dalla malattia sono presenti diverse ong occidentali portano aiuti umanitari alla popolazione e numerosi missionari cristiani. Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia dell'attuale ceppo di Ebola, causata dal virus Bundibugyo, un'emergenza internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ebola travolge il Congo, ministero della Salute e Farnesina attivano piano di sorveglianza

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