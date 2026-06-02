Ebola la Sicilia si prepara | attivata la rete regionale di sorveglianza e risposta h24

La Sicilia ha attivato una rete di sorveglianza e risposta h24 per il virus Ebola. La rete regionale è operativa e monitorizza costantemente eventuali casi sospetti. La misura arriva dopo l’ordinanza del Ministero della Salute che ha rafforzato le misure di sorveglianza su tutto il territorio nazionale. La struttura di monitoraggio coinvolge i servizi sanitari locali e le unità di pronto intervento.

La Sicilia alza il livello di vigilanza sanitaria sul virus Ebola. Dopo l'ordinanza emanata nei giorni scorsi dal Ministero della Salute per rafforzare su tutto il territorio nazionale le misure di sorveglianza sul virus Bundibugyo, la Regione ha attivato una rete di monitoraggio e risposta che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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