Hantavirus attivata la rete regionale di monitoraggio | Nessun caso nelle Marche no ad allarmismi ma massima attenzione

Nelle Marche, finora non sono stati segnalati casi di infezione da hantavirus né sospetti né confermati. La rete regionale di monitoraggio è stata attivata per tenere sotto controllo eventuali situazioni di rischio. Le autorità sanitarie hanno comunicato che, al momento, non ci sono cittadini coinvolti in cluster internazionali legati a questo virus. Si invita comunque a mantenere alta l’attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

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