Rischio Ebola la Sicilia si prepara | protocolli attivi e referenti designati

La Regione Sicilia ha attivato i protocolli di sorveglianza per il rischio Ebola, in base a un'ordinanza ministeriale. Sono stati designati i referenti locali e avviate le procedure di monitoraggio. Le misure riguardano principalmente il ceppo Bundibugyo.

La Regione Siciliana ha avviato le procedure di sorveglianza previste dall'ordinanza ministeriale sul rischio Ebola, in particolare sul ceppo Bundibugyo. Lo ha reso noto l'assessorato regionale alla Salute, precisando che il piano è operativo su tutto il territorio.L'assessore Marcello Caruso ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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