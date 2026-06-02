Ebola al via il monitoraggio dei turisti provenienti da Congo e Uganda | come funziona in Trentino

In Trentino sono stati avviati controlli sui turisti provenienti da Congo e Uganda a causa del rischio Ebola. L'Azienda sanitaria locale, in collaborazione con il Dipartimento salute, ha scelto l’Unità operativa di malattie infettive dell’ospedale Santa Chiara come centro di riferimento. I controlli prevedono il monitoraggio e la sorveglianza dei viaggiatori provenienti dalle zone a rischio. Nessun dettaglio sui numeri o sulle modalità specifiche delle verifiche è stato reso pubblico.

L'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, in raccordo con il Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, ha individuato l'Unità operativa di malattie infettive dell'ospedale Santa Chiara di Trento quale centro di riferimento specialistico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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