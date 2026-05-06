Sul calciomercato dell'Inter si parla di un interesse per il centrocampista inglese, considerato un obiettivo per rinforzare il reparto. La società nerazzurra ha mostrato apprezzamento per il giocatore, che attualmente è nel mirino anche del Liverpool. La trattativa tra le parti è in fase preliminare, con le due squadre che seguono da vicino la situazione del calciatore.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, c’è il gradimento di Chiuv per Jones come colpo a centrocampo! L’inglese è nel mirino dei nerazzurri: è sfida al Liverpool. Il mercato dell’ Inter si arricchisce di nuove suggestioni in vista della sessione estiva, con Curtis Jones del Liverpool diventato un nome sempre più caldo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, apprezza molto Curtis Jones per la sua versatilità e le sue qualità. Il giocatore può ricoprire vari ruoli a centrocampo: da interno in un centrocampo a due, mezzala offensiva o addirittura trequartista. Un jolly che ha stuzzicato l’interesse dei nerazzurri già lo scorso gennaio, con il club che aveva provato a intavolare una trattativa.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, c’è il gradimento per Jones: centrocampista inglese nel mirino, è sfida al Liverpool

Notizie correlate

Calciomercato Inter, svolta nel caso Jones: per Romano il sì del centrocampista è già arrivato, ora la palla passa al LiverpoolCalciomercato Inter, svolta nel caso Jones: per Romano il sì del centrocampista è già arrivato, ora la palla passa al Liverpool Bernardo Silva...

Calciomercato Inter, in estate pronto un nuovo tentativo per Jones: il centrocampista non è l’unico obiettivo dal Liverpool!Calciomercato Inter, in estate pronto un nuovo tentativo per Jones: il centrocampista non è l’unico obiettivo dal Liverpool! Modric Milan, tutti...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Calciomercato Inter: con Konè, Jones e Diaby i nerazzurri ci riprovano a mesi di distanza; Calciomercato Inter: c'è un piano per Nico Paz; Inter a caccia di italiani e qualità sul mercato: il punto su Palestra e gli altri nomi; Inter vicinissima a Vicario: c'è l'accordo con il portiere, ma anche la variabile Martinez.

Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euroIl mercato dell'Inter è alle prese con gli assalti a Bastoni e Thuram. Per la coppia serve un'offerta irrinunciabile da 130 milioni di euro ... interlive.it

Curtis Jones, futuro in bilico: c'è l'Inter sul talento del LiverpoolIl futuro di Curtis Jones torna sotto i riflettori del calciomercato internazionale, mentre il suo contratto con il Liverpool FC è sempre più vicino alla scadenza e un ... ilmessaggero.it

#Lazio, l'#Inter punta #Gila per il prossimo #calciomercato - facebook.com facebook

Massimo #Moratti: “ #Barella il mio giocatore preferito di questa #Inter, a cui manca un po’ di fantasia per crescere ancora. Fossi presidente oggi, farei di tutto per prendere e portare in nerazzurro #NicoPaz. Serve uno così”. #calciomercato x.com