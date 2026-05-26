Istruttoria Antitrust su EasyJet per pratica commerciale scorretta nel mirino l' acquisto dei bagagli in stiva
L'Antitrust ha aperto un'indagine su EasyJet per pratiche commerciali scorrette, concentrandosi sull'acquisto dei bagagli in stiva. L'azienda è sotto scrutinio per possibili comportamenti che potrebbero aver violato le norme sulla trasparenza delle tariffe. L'indagine riguarda le modalità di vendita e le eventuali informazioni fornite ai clienti riguardo ai costi aggiuntivi. La procedura è ancora in corso e non sono stati comunicati eventuali provvedimenti.
L’Antitrust ha avviato un’istruttoria su EasyJet in quanto la compagnia aerea avrebbe commesso una pratica commerciale scorretta nei confronti dei propri clienti in merito all’acquisto dei bagagli in stiva. Questi sarebbero stati indotti in errore sull’effettivo prezzo del servizio, cosa che si configurerebbe quindi come un’effettiva condotta scorretta. Istruttoria Antitrust contro EasyJet Cos'ha fatto la compagnia aerea L'esposto del Codacons In cosa consiste la pratica commerciale scorretta Istruttoria Antitrust contro EasyJet La società easyJet Airline Company Limited è finita nel mirino dell’Antitrust che ha avviato un’istruttoria per pratica commerciale scorretta. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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