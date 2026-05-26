Istruttoria Antitrust su EasyJet per pratica commerciale scorretta nel mirino l' acquisto dei bagagli in stiva

Notizia in breve

L'Antitrust ha aperto un'indagine su EasyJet per pratiche commerciali scorrette, concentrandosi sull'acquisto dei bagagli in stiva. L'azienda è sotto scrutinio per possibili comportamenti che potrebbero aver violato le norme sulla trasparenza delle tariffe. L'indagine riguarda le modalità di vendita e le eventuali informazioni fornite ai clienti riguardo ai costi aggiuntivi. La procedura è ancora in corso e non sono stati comunicati eventuali provvedimenti.