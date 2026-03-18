A Cascina una mattina su Costituzione Inno di Mameli e Tricolore

Da lanazione.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cascina, nella sala “Dario Fo - Franca Rame” della Città del Teatro, si è svolta una mattina dedicata alla Costituzione, all’Inno di Mameli e al Tricolore. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti e cittadini, coinvolti in attività e interventi legati a questi simboli nazionali. L’evento ha suscitato interesse tra il pubblico presente, che ha assistito a momenti di approfondimento e riflessione.

La sala “Dario Fo - Franca Rame” della Città del Teatro ha ospitato una mattinata speciale dedicata alla Costituzione, all’Inno di Mameli e al Tricolore. Presenti in platea quattrocento studenti delle scuole medie del territorio: Falcone di Cascina, Borsellino di Navacchio e De André di San Frediano. L’occasione è stata la messa in scena di una conferenza-spettacolo articolata in due momenti: “Di sana e robusta Costituzione”, scritta e interpretata da Ferdinando De Blasio di Palizzi, e “Un inno tosto assai” di Michele D’Andrea, un format che unisce storia, musica, teatro ed educazione civica. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Insigniti OMRI con il sostegno della Fondazione Pisa, che ha creduto nel valore educativo del progetto, e con la collaborazione del Comune di Cascina e dell’Ufficio scolastico provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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