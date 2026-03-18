A Cascina, nella sala “Dario Fo - Franca Rame” della Città del Teatro, si è svolta una mattina dedicata alla Costituzione, all’Inno di Mameli e al Tricolore. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti e cittadini, coinvolti in attività e interventi legati a questi simboli nazionali. L’evento ha suscitato interesse tra il pubblico presente, che ha assistito a momenti di approfondimento e riflessione.

La sala “Dario Fo - Franca Rame” della Città del Teatro ha ospitato una mattinata speciale dedicata alla Costituzione, all’Inno di Mameli e al Tricolore. Presenti in platea quattrocento studenti delle scuole medie del territorio: Falcone di Cascina, Borsellino di Navacchio e De André di San Frediano. L’occasione è stata la messa in scena di una conferenza-spettacolo articolata in due momenti: “Di sana e robusta Costituzione”, scritta e interpretata da Ferdinando De Blasio di Palizzi, e “Un inno tosto assai” di Michele D’Andrea, un format che unisce storia, musica, teatro ed educazione civica. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Insigniti OMRI con il sostegno della Fondazione Pisa, che ha creduto nel valore educativo del progetto, e con la collaborazione del Comune di Cascina e dell’Ufficio scolastico provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Cascina una mattina su Costituzione, Inno di Mameli e Tricolore

Articoli correlati

Milano-Cortina, Laura Pausini canta l'Inno di Mameli: e il Tricolore...È il momento atteso dell'Inno Nazionale: Laura Pausini ha aperto l'esecuzione, dando avvio al canto dell'Inno nello stadio San Siro.

Olimpiadi 2026, Morgan demolisce l’inno di Mameli di Laura Pausini: “Sembrava una cosa Disney”La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, andata in scena il 6 febbraio scorso allo stadio di San Siro, continua a...

Laura PAUSINI emoziona il mondo sulle note dell'INNO DI MAMELI | #MilanoCortina2026

Tutto quello che riguarda A Cascina una mattina su Costituzione...

Temi più discussi: Colta, mai banale. Ci mancherai. Da Mara Venier ad Antonella Clerici?, gli amici piangono Enrica Bonaccorti; Scarpadoro sold out: domenica Vigevano capitale del running; Scuole chiuse oggi 17 marzo in Calabria e Sicilia: da Catanzaro a Crotone, la lista dei comuni coinvolti.

Costituzione, Inno e tricolore in scena a Cascina: oltre 400 studenti a teatroLa sala Dario Fo - Franca Rame della Città del Teatro ha ospitato una mattinata speciale dedicata alla Costituzione, all’Inno di Mameli e al Tricolore. gonews.it

Inno d'Italia, la storia è partita da Genova. Montanari: Con Mameli, Novaro e Mazzini città di grande fermentoEra un momento in cui la città stava ragionando su cose estremamente all'avanguardia, perché a Genova nasce un'idea anche dai principi di Mazzini, di un'Italia unita, ma repubblicana. Quindi non sola ... primocanale.it

Anniversario dell'Unità d'Italia, l'Inno di Mameli suonato dalla Filarmonica Sestrese apre il Consiglio Comunale. Leggi qui l'articolo: https://www.lavocedigenova.it/2026/03/17/leggi-notizia/argomenti/politica-6/articolo/anniversario-dellunita-ditalia-linno-di-mam facebook

L’inno di Mameli ritorna a suonare, per un pilota, in Formula Uno. E a realizzare questa impresa è un ragazzo che non era neanche nato l’ultima volta che successe. Viva l’Italia, viva lo sport! x.com