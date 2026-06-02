Il padre naturale delle tre bambine è in carcere, mentre la madre lasciava spesso le figlie sole a casa, in Bordighera, per andare dal nuovo compagno, anche lui in cella per la morte della più piccola. I servizi sociali non sono intervenuti, lasciando le bambine senza assistenza mentre i genitori erano detenuti. La famiglia era lasciata a sé stessa, senza supporto esterno.

I medici legali hanno trovato sul corpicino della piccola Beatrice lesioni «non compatibili» con quelle di una caduta. E le sorelline della bimba di 2 anni, trovata morta lo scorso febbraio a Bordighera, ai pm hanno descritto una quotidianità «terrificante» fatta di botte, aggressioni fisiche e verbali e tanta violenza. Si tratta di racconti riferiti tra lacrime e angoscia contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Manuel Iannuzzi. L’uomo è il compagno di Emanuela Aiello, 43 anni, mamma della bimba uccisa. La donna è in carcere da febbraio per la morte della figlia. Intanto, è stato disposto il trasferimento di Iannuzzi dal carcere di Valle Armea a Sanremo a quello di Genova Pontedecimo dove adesso si trova in isolamento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - E questa volta i servizi sociali dov’erano?

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CLASSIFICA QUALITA' DELLA VITA, LA MARCA SORRIDE AGLI ANZIANI, MENO AI BIMBI | 25/05/2026

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