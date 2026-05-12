Gli hantavirus sono stati identificati per la prima volta in alcune aree rurali del Nord America, dove sono stati associati a casi di malattie respiratorie negli esseri umani. Successivamente, sono stati ritrovati anche in alcune regioni dell’Asia e dell’Europa, spesso collegati a contatti con roditori infetti. La scoperta di questi virus ha portato a studi approfonditi su come si trasmettono e sulle modalità di prevenzione.

Da un fiume coreano fino alla casa di Gene Hackman, la storia di come li abbiamo scoperti, studiati e ci abbiamo avuto a che fare è sempre rimasta ai margini del dibattito Prima del focolaio sulla nave da crociera Hondius, molte persone avevano sentito parlare di hantavirus per il caso di cronaca intorno a Gene Hackman, l’attore statunitense trovato morto nel 2025 nella propria abitazione nel New Mexico. Hackman non era morto a causa del virus, ma di stenti per via della malattia di Alzheimer e di nessuno che potesse accudirlo. La sua tutrice, la moglie Betsy Arakawa, era infatti morta una settimana prima a causa di una sindrome polmonare da hantavirus.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dov’erano gli hantavirus prima che li scoprisse tutto il mondo

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