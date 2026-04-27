Durante la partita tra il Milan e la Juventus, Rafael Leão ha lasciato il campo tra i fischi dei tifosi, che si sono ripetuti anche in questa occasione. I fischi sono stati considerati da alcuni non motivati, ma sono comunque stati uditi nel momento in cui l’attaccante si è allontanato dal terreno di gioco. Questa situazione si è verificata più volte nel corso della stagione, suscitando discussioni tra gli spettatori presenti allo stadio.

Milan-Juventus poteva essere una partita avvincente e ricca di emozioni, invece si è rivelata una sfida dominata dalle difese e dalla paura di perdere punti Champions fondamentali per le due squadre. Nel big match di ieri sera ci si è annoiati e non poco. Sia chiaro, lo 0-0 va bene al Milan che si avvicina ulteriormente all'obiettivo stagionale visto che mancano solo 6 punti nelle ultime quattro gare per la certezza. Sicuramente l'attacco non ha fatto bene, ancora una volta, ma c'è un episodio che lascia perplessi. Ancora una volta, il protagonista è Rafael Leão. Al minuto 80', l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri opta per gli ultimi cambi della partita e inserisce Jashari per Modric e Nkunku per Leão.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Contro la Juventus altri fischi per Leão, questa volta ingiustificati: erano davvero necessari?

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