Un avvocato è stato iscritto nel registro degli indagati nel caso di Garlasco. La notizia si aggiunge alle numerose controversie e alle iniziative legali che si sono susseguite in queste settimane, mantenendo alta l’attenzione sull’indagine.

Per settimane il caso di Garlasco ha continuato a generare polemiche, scontri mediatici e nuove iniziative giudiziarie. Mentre l’attenzione pubblica resta concentrata sugli sviluppi dell’inchiesta e sulle possibili conseguenze della revisione del processo che riguarda Alberto Stasi, nelle ultime ore è emersa una novità che rischia di aprire un ulteriore fronte. Una vicenda che coinvolge figure note agli appassionati del caso e che aggiunge nuovi elementi a una storia giudiziaria che, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a far discutere. >> Spunta l’anello ed è subito mega scoop sulla coppia più amata della tv: fan impazziti per il matrimonio La notizia arriva da Milano, dove la Procura sta esaminando un vasto numero di esposti e denunce collegati ai molteplici filoni nati attorno al delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “È nel registro degli indagati”. Garlasco, la scoperta sull’avvocato De Rensis

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Unindagine costruita sulla colpevolezza di Stasi

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E comunque, ricordate una cosa, essere iscritti nel registro degli indagati è anche un’azione a tutela degli indagati stessi. #garlasco x.com

Garlasco, l’avvocato di Alberto Stasi è indagato per diffamazione contro Stefania Cappa: i pm al lavoro su 80 fascicoliLa Procura di Milano hanno iscritto nel registro degli indagati il legale Antonio De Rensis. Stessa sorte per l'inviato del programma 'Le Iene',Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinier ... ilgiorno.it

Garlasco, indagati il legale di Stasi, un ex carabiniere e un inviato delle IeneLa Procura di Milano indaga per diffamazione Antonio De Rensis, Francesco Marchetto e Alessandro De Giuseppe dopo la denuncia presentata da Stefania Cappa. blogsicilia.it