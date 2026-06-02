È nel registro degli indagati Garlasco la scoperta sull’avvocato De Rensis

Da caffeinamagazine.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un avvocato è stato iscritto nel registro degli indagati nel caso di Garlasco. La notizia si aggiunge alle numerose controversie e alle iniziative legali che si sono susseguite in queste settimane, mantenendo alta l’attenzione sull’indagine.

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Per settimane il caso di Garlasco ha continuato a generare polemiche, scontri mediatici e nuove iniziative giudiziarie. Mentre l’attenzione pubblica resta concentrata sugli sviluppi dell’inchiesta e sulle possibili conseguenze della revisione del processo che riguarda Alberto Stasi, nelle ultime ore è emersa una novità che rischia di aprire un ulteriore fronte. Una vicenda che coinvolge figure note agli appassionati del caso e che aggiunge nuovi elementi a una storia giudiziaria che, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a far discutere. >> Spunta l’anello ed è subito mega scoop sulla coppia più amata della tv: fan impazziti per il matrimonio La notizia arriva da Milano, dove la Procura sta esaminando un vasto numero di esposti e denunce collegati ai molteplici filoni nati attorno al delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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