Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, la giovane uccisa nel 2007 a Garlasco, ha presentato una denuncia contro un avvocato, un maresciallo e un giornalista televisivo. La denuncia riguarda presunte condotte che, secondo quanto si apprende, coinvolgerebbero le figure sopra menzionate in ambiti legali e mediatici. La vicenda si inserisce nel lungo procedimento giudiziario legato al caso Poggi, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale e nazionale.

Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, ha presentato una denuncia contro tre persone: l’ex maresciallo dei carabinieri di Garlasco Francesco Marchetto, l’inviato del programma tv Le Iene Alessandro De Giuseppe e l’avvocato Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima e condannato in via definitiva per l’omicidio. I reati ipotizzati sono diffamazione aggravata, associazione per delinquere finalizzata all’istigazione alla diffamazione e frode processuale-depistaggio. L’avvocato Antonio Marino, legale della famiglia Cappa, spiega che la denuncia è... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Garlasco, Stefania Cappa denuncia l’avvocato De Rensis, il maresciallo Marchetto e la “iena” De Giuseppe

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Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis e Le Iene

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