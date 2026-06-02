È morto Owain Rhys Davies di Twin Peaks aveva 44 anni | Restano domande sulla sua scomparsa

Notizia in breve

L’attore Owain Rhys Davies, noto per il ruolo dell’agente Wilson nel reboot di Twin Peaks del 2017, è morto a 44 anni. La sua scomparsa ha sollevato interrogativi sulla causa del decesso, che resta ancora sconosciuta. La notizia è stata confermata senza ulteriori dettagli sul contesto o le circostanze della morte. La sua carriera ha avuto risonanza soprattutto grazie alla partecipazione alla serie televisiva.