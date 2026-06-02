È morto Owain Rhys Davies di Twin Peaks aveva 44 anni | Restano domande sulla sua scomparsa

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore Owain Rhys Davies, noto per il ruolo dell’agente Wilson nel reboot di Twin Peaks del 2017, è morto a 44 anni. La sua scomparsa ha sollevato interrogativi sulla causa del decesso, che resta ancora sconosciuta. La notizia è stata confermata senza ulteriori dettagli sul contesto o le circostanze della morte. La sua carriera ha avuto risonanza soprattutto grazie alla partecipazione alla serie televisiva.

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È morto a soli 44 anni l’attore Owain Rhys Davies, noto a livello globale per aver interpretato l'agente Wilson nel reboot di Twin Peaks del 2017. A dare l'annuncio è stata la famiglia tramite i canali social che, come riportato dalla BBC, parla di un decesso avvenuto "per cause naturali" ma sul quale rimangono aperte "diverse domande senza risposta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Twin Peaks Star Owain Rhys Davies Dies Suddenly at 44 | Fans Heartbroken

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