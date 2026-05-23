Morto Grizzwald Grizz Chapman l'attore di 30 Rock aveva 52 anni
Notizia in breve
È morto a 52 anni l’attore noto per il ruolo di Grizz in 30 Rock. La scomparsa è avvenuta nel sonno. Da anni era in dialisi.
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È morto a 52 anni Grizzwald "Grizz" Chapman, attore celebre per il ruolo di Grizz in 30 Rock. È morto nel sonno: da anni era in dialisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Grizz Chapman, 30 Rock Actor, passes away at 52
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